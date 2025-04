Valdilana promuove la cultura della legalità, a teatro lo spettacolo colpisce lo spettatore

Venerdì scorso, grazie all’impegno del comune di Valdilana nel promuovere la cultura della legalità, il cineteatro comunale Giletti ha ospitato il primo atto dello spettacolo: ANTIGONE 3.0 – Donne che hanno sfidato o scelto la mafia, inserito nel progetto "Il Coraggio della Legalità". Una rappresentazione intensa e magistralmente interpretata, che ha saputo scuotere il pubblico, portandolo a riflettere sul peso delle scelte e sull’importanza della memoria.

“Ma ciò che ha reso la serata ancora più significativa è stato il coinvolgimento delle giovani studentesse delle scuole medie, presenti numerose in sala – spiegano dal Comune - Al termine dello spettacolo, non si sono limitate ad ascoltare: hanno preso la parola, ponendo domande, dialogando con le attrici e dimostrando un autentico interesse per le tematiche affrontate. L’amministrazione comunale di Valdilana continua così il proprio impegno per diffondere i valori della legalità e della consapevolezza, convinta che la cultura e l’educazione siano strumenti fondamentali per contrastare ogni forma di criminalità. Perché la lotta alle mafie inizia dalle coscienze, e quelle dei più giovani sono il terreno su cui costruire il futuro”.