Doni e calze dei Protectors LE MC Italy ai bimbi dell'ospedale di Biella FOTO

Anche quest'anno oggi 6 gennaio non è mancata in mattinata la consegna dei doni e delle calze nei Reparti di Pediatria e Ginecologia/Ostetricia presso l'Ospedale di Ponderano-Biella da parte dei Protectors LE MC Italy.

Tra la commozione delle famiglie, delle neomamme e anche del personale dei reparti, i Protectors LE MC Italy hanno regalato sorrisi ai bimbi consegnando loro dolci e regali anche in una giornata così particolare che loro sono obbligati a passare tra le mura del nosocomio.

Alla consegna hanno partecipato anche alcuni rappresentanti degli AIB Biella Orso, Alpini, Croce di Malta e coordinamento territoriale di Protezione Civile che sono in piazza Martiri con i Protectors fino alle 12 anche in questo caso per doni e bevande calde a chi sceglierà di andare a trovarli.