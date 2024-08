I Protectors LE MC Italy Ursis B a Sordevolo: le parole degli organizzatori VIDEO

Si è tenuto oggi, presso l’anfiteatro di Sordevolo, l’evento in memoria di Piero Alessandrelli, che presidente dei Protectors LE MC Italy Ursis B e tragicamente scomparso nell’agosto del 2022, ha portato i colori del club in Italia. Vincenzo Vaccaro, attuale presidente intende onorare, con tutti i membri del gruppo, la sua memoria e proseguire la missione benefica a cui si è sempre dedicato. I proventi del motoraduno, infatti, verranno devoluti in beneficenza, per il reparto pediatrico dell’Ospedale di Biella.

Alle ore 15.30 si è tenuta la deposizione della corona di alloro, in memoria dell’ex presidente e la serata proseguirà in musica con il Dj Set e la band Sabbath Bloody Mary, per concludersi con la cena alle 20.30.

Presenti alla manifestazione benefica due personaggi che animano da tempo le manifestazioni a Sordevolo: Stefano Rubin Pedrazzo, presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo e Andrea Poletti, presidente della Pro Loco.

Di seguito l’intervista: