I Protectors LE MC Italy Ursis B. di Biella ricordano Piero Alessandrelli a 2 anni dalla scomparsa

I Protectors LE MC Italy Ursis B. di Biella si sono dati appuntamento a sabato prossimo, 3 agosto, all'anfiteatro di Sordevolo per ricordare Piero Alessandrelli. Molto conosciuto nel Biellese, è scomparso tragicamente in un incidente stradale nell'agosto 2022: aveva fondato in Italia la realtà del motoclub, da sempre impegnato in iniziative sociali. Era anche presidente europeo dei Mars Protectors.

Come da programma, alle 15.30 è prevista la run con deposizione della corona presso il monumento dei Protectors. Seguirà, alle 17.30, la musica con Dj Set R. Zanka. Intorno alle 19.30, invece, sarà il turno della live band Sabbath Bloody Mary, con cena finale (ore 20.30).