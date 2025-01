Vigliano, al via la distribuzione a domicilio dell'ecocalendario 2025

A Vigliano Biellese è in corso la distribuzione a domicilio dell'ecocalendario 2025. l'amministrazione comunale ricorda che già quello dello scorso 2024 includeva anche il mese di gennaio 2025, pertanto tutte le informazioni sui passaggi della raccolta del corrente mese sono già a disposizione dei cittadini. Ai volontari il compito di recapitare il documento senza oneri per il Comune: nel caso in cui, malauguratamente, la propria abitazione non venga raggiunta, a partire dal prossimo mese di febbraio, si potrà ritirare la copia presso l'ufficio delle relazioni con il pubblico, al piano terreno del Municipio, o segnalarne la mancanza al centralino del Comune 015 512041, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

Così presenta il calendario il sindaco Cristina Vazzoler: “L’augurio di buon 2025 da parte dell’Amministrazione comunale vi giunge, come di consueto, tramite l’ecocalendario, uno strumento utile per riepilogare sinteticamente i giorni in cui la raccolta domiciliare viene effettuata oltre alle aree di riferimento e agli elementi-guida del corretto conferimento. Quello dello smaltimento dei rifiuti è un tema nodale che tutti i governi sono tenuti ad affrontare: il nostro Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ci ricorda che l’Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile richiede agli stati, tra l’altro, di ridurre in modo sostanziale la produzione dei rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo. Si tratta di un tema tanto complesso quanto legato alla quotidianità di tutti noi e all’azione di sensibilizzazione che un ente come il Comune può realmente portare avanti con convinzione. Rientra nelle funzioni dell’ente locale informare l’utenza delle modalità di raccolta che nel territorio vengono attuate, operare tramite i soggetti preposti – nel nostro caso il Consorzio Cosrab e la SEAB - per una raccolta rifiuti differenziata e puntuale, monitorando i corretti comportamenti".

Il primo cittadino aggiunge: "Certamente si può e si deve migliorare, ma in questo ambito, come Viglianesi, possiamo dire di esserci tutti impegnati seriamente e ne è la prova la percentuale dell’84% di raccolta differenziata che abbiamo raggiunto. Un ringraziamento pertanto va a voi tutti e al vostro senso civico che si esplica quando destinate correttamente i rifiuti e quando ci segnalate in modo preciso ciò che non funziona a dovere, consentendo di porre rimedio ai disservizi ed anche a verificare eventuali comportamenti scorretti. Un grazie particolare, poi, ad Adriano Leone che ha curato a titolo del tutto gratuito la grafica e contribuito in modo sostanziale alla redazione dei contenuti. Il mio augurio a voi per un proficuo anno nuovo, all’insegna di uno stile di vita in armonia con la natura, come l’Agenda 2030 auspica per tutti i cittadini del mondo”.