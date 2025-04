Doppio appuntamento da non perdere con gli Alpini di Zumaglia aspettando l'Adunata. Sabato 12 aprile, alle 15, in paese, la Fanfara Alpina Tridentina sfilerà per le vie, con onore ai Caduti. Seguirà rinfresco nella sede degli Alpini.

Alle 21, invece, al teatro comunale di Cossato, avrà luogo il concerto dell'Associazione Fanfara Alpina Tridentina. L'ingresso è libero.