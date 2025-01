Alpini, sezioni in visita nella sede ANA Biella aspettando l'Adunata 2025

L’Adunata Alpina si svolgerà nel prossimo mese di maggio dal 9 all'11 ma di fatto è un appuntamento a cui bisogna arrivare preparati e niente viene lasciato al caso. Tipico dello stile Alpini.

Si tratta poi di un occasione unica per conoscere territori e gente nuova perché diciamolo pure quello dell’Adunata è un viaggio all’interno dell’amicizia, della solidarietà e della fratellanza. Ecco che come già nelle settimane precedenti è già stato un via vai di amici e di rappresentanti di diversi gruppi giunti a Biella da diverse parti d’Italia per fare conoscenza con il luogo dell’Adunata e per prendere contatti con la Sezione di Biella.

La prima del 2025 è stata la sezione Monte Grappa con il suo Presidente Giuseppe Rugolo, come al solito simpatia e amicizia sopra ogni cosa.