Biella, un cittadino denuncia: “Hanno voluto vendermi bandiere tricolori per l'Adunata, fate attenzione”

“Un uomo di mezza età mi si è avvicinato con la scusa di vedermi alcune bandiere tricolori, a favore di un'onlus benefica, in occasione dell'Adunata degli Alpini. Voleva subito denaro contante. Alla richiesta di fattura e dettagli sull'iniziativa non ha saputo darmi informazioni e si è subito allontanato”. A parlare un biellese che, ai taccuini di Newsbiella.it, ha raccontato la sua spiacevole esperienza, avvenuta questa mattina, 10 aprile, nel centro di Biella.

E ha aggiunto: “La richiesta mi ha insospettito, non vorrei che fosse stato un tentativo di truffa. Da qui, il mio appello: prestate attenzione”. Già, nelle scorse ore, l'ANA Biella aveva segnalato la presenza di ipotetici ispettori che, in visita agli esercenti della città, avrebbero chiesto soldi per l’esposizione di merce destinata all’Adunata. Si tratta ovviamente di impostori che non hanno alcun titolo a trattare in nome e per conto degli Alpini.

Ricordiamo, inoltre, che le bandiere, come già segnalato, sono totalmente gratuite e a disposizione della popolazione. Si invita pertanto a segnalare dette anomalie alle forze di Polizia per i provvedimenti del caso. Si ricorda altresì che il marchio dell’Adunata così come il motto e tutto ciò che riguarda la 96° edizione è tutelato da copyright.