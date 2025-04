Occhio alle truffe, l'ANA Biella avverte: “Falsi ispettori chiedono soldi per esporre merce destinata all’Adunata”

Partita l’iniziativa Amici degli Alpini il sistema di accoglienza della città di Biella e del territorio si sta organizzando sempre più. Prossima settimana sarà operativo il negozio sito in via Italia che metterà in vendita il merchandising ufficiale della 96° Adunata e dei quattro marchi a essa collegati.

Stesso modo sarà possibile trovare nelle rivendite autorizzate e non solo i prodotti ufficiali dell’iniziativa, gli unici che possono fregiarsi del marchio e dei motti ufficiali della manifestazione e che accompagneranno questo ultimo mese di attesa dell’evento che si terrà a Biella dal 9 all'11 maggio. Giungono però segnalazioni di ipotetici ispettori che, in visita agli esercenti della città, chiederebbero soldi per l’esposizione di merce destinata all’Adunata.

Si tratta ovviamente di impostori che non hanno alcun titolo a trattare in nome e per conto degli Alpini. Si invita pertanto a segnalare dette anomalie alle forze di Polizia per i provvedimenti del caso. Si ricorda altresì che il marchio dell’Adunata così come il motto e tutto ciò che riguarda la 96° edizione è tutelato da copyright e l’Associazione Alpini ringrazia per la fattiva collaborazione il corpo della Guardia di Finanza che vigilerà in queste settimane per tutte le tutele del caso.