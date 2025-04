Adunata Nazionale Alpini, le strade di Biella decorate con il tricolore FOTO

Adunata Nazionale degli Alpini 2025: Biella si tinge di tricolore. Balconi, finestre, un po' ovunque si vedono sventolare le bandiere, e il cielo azzurro di questi giorni rende ancora più bello guardarsi tutto intorno. I volontari delle diverse sezioni in questi giorni hanno iniziato la posa delle 2500 bandiere che decoreranno la città.

Al fine di tenere sempre aggiornata la cittadinanza su tutte le informazioni riguardanti l’Adunata di maggio, l'amministrazione comunale in questi giorni ha reso disponibile sul sito ufficiale della città di Biella un documento che sarà sempre aggiornato in tempo reale, il “Vademecum per i cittadini”.

Gli interessati residenti possono anche chiedere un posto auto nell’apposita sezione Adunata Alpini 2025 sul sito del comune di Biella. Si ricorda che l’auto posteggiata nei parcheggi messi a disposizione dal Comune non potrà essere movimentata per tutti i giorni dell’Adunata.

Link al modulo: