La Befana dei Vigili del Fuoco: torna a Biella il tradizionale appuntamento

Come ogni anno, Biella celebra l'Epifania con un evento per grandi e piccini: la Befana dei Vigili del Fuoco che lunedì 6 gennaio 2025 si calerà dal campanile del Duomo per distribuire dolciumi.

Di seguito il programma:

- Dalle 9.00 alle 10.15 Pompieropoli: il camp dimostrativo per illustrare le attività dei Vigili del Fuoco;

- Dalle 10.15 alle 11.15 Celebrazione Solenne dell’Epifania in Duomo;

- Dalle 11.15 alle 12.00 torna Pompieropoli;

- Alle 12.00 l’attesa discesa della Befana e distribuzione caramelle.