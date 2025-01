Tante cose da fare a Biella nel we del 3, 4, 5 e il 6 gennaio

Venerdì 3 gennaio

- Biella, Bear Wool Wolley

Sabato 4 gennaio

- Bielmonte, il team di Evolution Project/Monticchio Sport e Camere organizza un’avventurosa escursione sulla neve in mountain bike, elettrica o muscolare, lungo uno dei tracciati della pista da fondo.

- Oropa, pista pattinaggio

- Postua,presepi diffusi

- Valdilana, presepe Gigante di Marchetto

- Oropa, presepi. Il percorso inizia nel chiostro, dove è stata allestita la capanna del presepe, ci si sposta nella Basilica Antica, dove si può ammirare un presepe tradizionale napoletano, allestito da Ilario Bortolan e creato dal giovane maestro Genny di Virgilio (San Gregorio Armeno – Napoli), nella Basilica Superiore (aperta dalle 8.30 alle 16.30), si può visitare la collezione permanente di presepi provenienti da tutto il mondo.

Domenica 5 gennaio

- Castagnea, gli Amici di Castagnea presentano la Grande Festa della Befana a partire dalle 10,30 tra laboratori, visita alla casa della Befana e giochi. Nel pomeriggio ci sarà anche la premiazione della Befana più befanosa.

- Bielmonte, la Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna organizza sulla pista Piazzale di Bielmonte una speciale fiaccolata dedicata ai più piccoli dalle 18

- Oropa, Visita guidata al Santuario

- Postua, presepi diffusi

Lunedì 6 gennaio

- Pralungo, dalle nella piazza di frazione Valle, avrà luogo l’ultimo dei quattro eventi organizzati dal comune di Pralungo, realizzati con la collaborazione delle Pro Loco, degli Alpini e dei commercianti del paese.

- Biella, Befana Cremisi, alle 10.15 arriva la Fanfara, alle 10,30 c'è la Santa Messa a San Sebastiano, segue il corteo fino a Piazza Lamarmora.

- Oropa, Visita guidata al Santuario

- Biella, alle ore 10.15 il solenne Pontificale presieduto dal vescovo Roberto, con la partecipazione del Corpo dei Vigili del Fuoco, e alle ore 16 i Vespri solenni.

- Biella, Motobefana

- Masserano, dalle 15 presso il Teatro comunale arriva la Befana!

- Biella, Arriva la Befana anche in Riva! in piazza San Giovanni Bosco Animazione e Truccabimbi dalle 15, Mercatino degli Hobbisti, banca del giocattolo, battesimo della sella, merenda e la discesa della Befana dal campanile!

- Biella, la Befana dei Vigili del Fuoco in piazza Duomo, dalle 9 alle 10,15 pompieropoli, alle 10,15 celebrazione solenne in Duomo, prosegue pompieropoli e alle 12 la Befana scende dal campanile

- Viverone, la Befana arriva dal lago

- Valdengo, tradizionale Festa del Pan e Vin.

- Cossato, tradizionale Concerto dell'Epifania

- Miagliano, la Befana arriva in oratorio!

- Cossato, piazza Croce Rossa, la CRI di Cossato organizza Arriva la Befana dalle 14,30 esposizione dei mezzi dei Vigili del Fuoco, truccabimbi, esposizione macchine da rally e dalle 16 arriva la Befana!

- Cavaglià, apertura carnevale 9,30 investitura ufficiale, consegna chiavi Gianduja e Giacometta, ore 10 visita ospiti Infermeria Vercellone a seguire Santa Messa e pranzo

- Occhieppo Inferiore, Il Pettirosso “Picio ross” e la Capinera maschere ufficiali di Occhieppo Inferiore dichiarano aperto il carnevale del Biellese. Ore 10,30 Ritrovo dei personaggi storici e folcloristici al Circolo del Pettirosso. Ore 11,00 Santa Messa in costume nella Chiesa di San Antonino Salita della Parrocchia. Ore 12,00 al termine della Santa Messa si proseguirà in sfilata fino al salone polivalente. Ore 15,00 Presentazione dei gruppi intervenuti con la partecipazione delle maschere Brighella da Bergamo e Dsèvod di Parma .

- Postua,presepi diffusi

MOSTRE

- Biella, La mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, allestita nel polo culturale di Biella Piazzo, all’interno dei palazzi Gromo Losa e Ferrero. Fino al 18 maggio. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso Piazzo 25 Images, Mostra Fotografica collettiva del Fotoclub Biella, fino al 6 gennaio.

- Biella, “Placido Castaldi: una vita per l’arte”, presso lo Spazio Cultura dell’Ente, in via Garibaldi 14 e sarà visitabile fino al 9 febbraio 2025. La mostra si articola in due allestimenti