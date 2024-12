Come da tradizione, la sera prima dell’Epifania, la Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna organizza sulle piste di Bielmonte una speciale fiaccolata dedicata ai i più piccoli. I bambini verranno coinvolti in una divertente sciata con fiaccole alla mano, per concludere al meglio le festività natalizie e di inizio anno.