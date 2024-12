La Befana arriva a Miagliano: lo spettacolo per bambini rivela molte sorprese.

Lunedì 6 gennaio 2025, presso il salone dell'Oratorio di Miagliano, si terrà un pomeriggio speciale dedicato a grandi e piccini per celebrare l'arrivo della Befana. L'evento avrà inizio alle ore 14:30 e proporrà uno spettacolo per bambini intitolato "Framillebolle".

Non mancheranno altre sorprese: una speciale “Lotteria della Befana”, l'attesissimo arrivo della simpatica vecchietta a cavallo della sua scopa e, per concludere in bellezza, un regalo per tutti i partecipanti.

“L'evento è aperto a tutti, vi aspettiamo numerosi!”