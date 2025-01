A Castagnea il raduno delle Befane

A Castagnea di Portula torna il raduno delle Befane. Doppio appuntamento nel fine settimana. Sabato 4 gennaio 2025 alle 19.30 cena della polenta concia, con piatto di affettati, frutta e dolce. Domenica invece, a partire dalle 10.30 iscrizioni al concorso dedicato alla befana. E' possibile vestirsi con fantasia, inoltre ci sarà anche uno spazio dove prendere in prestito scialli o indumenti della befana. Nella piazza della frazione verrà posizionato il mercatino, il laboratorio manuale per bambini e i giochi. Si potranno visitare gli allestimenti posizionati nelle varie parti del paese e entrare a scoprire la casa della Befana realizzata all'interno del campanile. Saranno presenti la Befana e il suo Elfo, che accompagneranno i bambini nella scoperta del borgo. Alle 11.30 sarà preparata la polenta da asporto che potrà essere assaporata in loco. I festeggiamenti continueranno nel pomeriggio con la premiazione della “Befana più befanosa”, i vari intrattenimenti e le visite. Alle 15.30 grande spettacolo di giocoleria con Linda, professionista nel settore circense. Per prenotazioni della cena e dell'asporto è possibile contatare: 3469860851 o 3401934212