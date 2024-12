Biella: da via Addis Abeba a Corso Rivetti strade al buio VIDEO

Attenzione all'inasprimento del codice della strada, ma anche attenzione a viaggiare con velocità ben oltre i limiti consentiti in alcune vie della città.

Via Addis Abeba, via Piave fino a Corso Guido Alberto Rivetti le strade sono completamente al buio per via dei lampioni spenti. Memo male che è Natale e qua è là si vedono luminarie e alcuni alberelli che rendono meno cupe le vie ma davvero attenzione, perchè fino a che i lampioni non torneranno a funzionare le condizioni di visibilità sono molto ridotte.