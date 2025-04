A Biella nasce il Forum delle Religioni

Per testimoniare la vocazione alla fratellanza e alla pace di tutte le Religioni e rispondere alle necessità spirituali e pratiche di una società turbata dal difficile momento in cui viviamo, i responsabili delle principali tradizioni operanti sul territorio biellese, riuniti in assemblea, hanno costituito il “ Forum delle Religioni a Biella”.

Ebrei, Buddhisti, Cristiani e Musulmani, ispirandosi ai principi di solidarietà, rispetto reciproco, giustizia sociale e dignità umana, promuoveranno valori comuni attraverso il dialogo e la cooperazione con l’intento di sviluppare una costruttiva interazione con la società civile, all'insegna dell'inclusione e della coesione. I religiosi aderenti al Forum delle Religioni di Biella si impegnano ad approfondire la mutua relazione e progredire nella reciproca accoglienza e conoscenza, nel rispetto dei fondamenti teorici e delle prassi di ciascuna Comunità, perseguendo finalità di solidarietà e armoniosa convivenza.

Per lo spirito di cooperazione e la unitarietà di intenti che animano i suoi aderenti, sempre attenti al confronto sulle tematiche di interesse pubblico, il Forum si configura come un punto di riferimento significativo delle Tradizioni religiose presso gli Enti locali e le Istituzioni, nell’intento di costruire una società più equa e solidale basata sulla salvaguardia dei diritti umani, contro ogni forma di discriminazione intolleranza e violenza. In questo senso verranno sviluppati progetti educativi e formativi con particolare attenzione alle difficoltà delle famiglie,dei giovani e delle categorie vulnerabili.

Questi i fondatori:

Religione ebraica: Eithan Pietro Greppi, Responsabile della Sinagoga di Biella.

Religione buddhista: Tradizione tibetana,Lama Paljin Tulku Rinpoce, Direttore spirituale del Monastero Samtenling di Graglia Santuario.

Religione cristiana: Chiesa cattolica, Guido Dotti, Delegato del Vescovo per il dialogo interreligioso, Don Eugenio Zampa, Rettore del Santuario di Graglia.

Chiesa Valdese, Gabriella Cianciosi , Presidente della Chiesa Valdese di Biella. Joylin Galapon Pastora della Chiesa Valdese di Biella.

Religione musulmana :Idris Abd Al-Razzaq Bergia, Imam - Segretario generale della Comunità Religiosa Islamica Italiana (COREIS). Essaket Mohamed, Imam- Presidente della Associazione islamica Al Huda di Biella. Salihovic Alia ,Presidente dello Dzemat di Biella.

Il Forum delle religioni a Biella erige la sua sede iniziale e la segreteria presso il monastero buddhista di Graglia Santuario e le sessioni assembleari si svolgeranno, a turno, presso le sedi delle Comunità aderenti.