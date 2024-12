Pranzo per gli anziani, a Cerrione clima di festa con Alpini e Comune FOTO

Ieri, 29 dicembre, l'amministrazione comunale di Cerrione, in collaborazione con la Parrocchia di San Giorgio e al gruppo Alpini, ha offerto il tradizionale pranzo per gli anziani residenti in paese. 118 i commensali seduti al pranzo per un pomeriggio trascorso in amicizia, serenità e condivisione. Presenti il sindaco Davide Chiarletti, don Paolo Loro Milan, don Andrea che hanno rivolto ai partecipanti i ringraziamenti e gli auguri per un buon 2025.

“Un ringraziamento particolare al capogruppo Giuseppe Peveraro e a tutti gli Alpini che, con le loro mogli, hanno preparato un ottimo pranzo – spiegano dal Comune - Quando l'atmosfera è familiare tutti si sentono bene accolti. Premiati gli anziani Adua Cottarelli e Marsengo Costanzo per il loro impegno nel gruppo anziani negli anni passati. Un grazie particolare all'Ingegnere Emanuele Giletti per la vicinanza alla Parrocchia”.