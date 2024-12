Iscrizioni nuovo anno scolastico: gli ultimi appuntamenti nelle scuole a porte aperte

Ci siamo quasi: dall'8 al 31 gennaio 2025 saranno aperte le iscrizioni per le scuole dell’infanzia e il primo e secondo ciclo di istruzione dell’anno scolastico 2025-2026. E in questi giorni ci sono gli ultimi appuntamenti presso le scuole per scoprire le loro offerte formative.

I genitori per iscrivere il proprio figlio potranno presentare le domande esclusivamente online tramite la piattaforma Unica.

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e facoltative per le scuole paritarie. Riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale regionali di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Sono disponibili anche i percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2 e il nuovo indirizzo del liceo del made in Italy .

Per accedere alla piattaforma Unica, sarà necessario utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

All’atto dell’iscrizione ai genitori saranno richieste informazioni relative all’alunno come codice fiscale, nome e cognome, data di nascita e residenza.

Le segreterie delle scuole nel momento in cui se ne abbia bisogno, saranno comunque in grado di offrire un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.

Si ricorda che i genitori possono presentare una sola domanda di iscrizione, ma hanno la facoltà anche di indicare una seconda o terza scuola a cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non abbia disponibilità di posti.