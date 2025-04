Pollone, chiuso il ponte sull'Oremo, soppresse alcune fermate dell'Atap

A seguito della chiusura del ponte sul torrente Oremo sulla SP 502, nei pressi di Reg. Burini, Atap informa che le corse interessate della Linea:

350 — Sordevolo – Pollone – Biella – Pralungo – Sant’Eurosia

Provenendo da Sordevolo, dopo aver effettuato la fermata di Pollone piazza San Rocco, giunte in via San Sebastiano, devieranno a destra su via Frassati, via per Occhieppo Superiore (SP503), via Don Corrado Catella, via Castellazzo, via Provinciale, via Repubblica, via Martiri della libertà, via Ivrea, percorso normale e viceversa.

Di conseguenza, saranno temporaneamente soppresse le fermate: