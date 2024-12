Classica Podistica di San Silvestro: 111 partenti per la 33a edizione della classica - FOTO e VIDEO di Baù per newsbiella.it

111 partenti alla Podistica di San Silvestro, organizzata dalla Atletica Trivero 2001 A.S.D, giunta alla 33a edizione.

La manifestazione agonistica regionale, è in memoria di Franco Sartori, e si è svolta su un percorso stradale di 8,3 km mentre per i camminatori, in collaborazione con la Pro loco di Trivero, il percorso era di 4 km a passo libero.

Classifica mashile: 1° Francesco Carrera (Atletica Casone Noceto), 2° Diego Poletto (Bugella Sport), 3° Matteo Lometti (Brancaleone), 4° Matteo Biolcati Rinaldi (Pietro Micca), 5° Giorgio Marinoni, 6° Joseph Philippot (Pont Donnaz), 7° Matteo Pezzana (Cambiaso), 8° Maurizio Salerno (A. Santhià), 9° Carlo Torello Viera (Ga Valsesia), 10° Stefano Tettamanti (Azzurra), 11° Alex Buchicchio (Luciani Sport), 12° Fabio Tocco (Pietro Micca), 13° Simone Terragnolo (Trairunning), 14° Marco Ravetti (Pietro Micca), 15° Gildo Moretti (Fulgor Prato sesia), 16° Federico Poletti (Fulgor Prato Sesia), 17° Davide Pigazzini (Sisport Santo Stefano), 18° Federica Cerutti (Sport Project), 19° Luigi Lepera (OlimpiAtletica), 20° Silvia Guenzani (Fulgor Prato Sesia ), 21° Andea Folli (Fulgor Prato Sesia), 22° Lorenzo Dessilani (Fulgor Prato Sesia), 23° Nicolò Scaglia (Atletica Trivero 2001), 24° Mauro Brera (Gsa Valsesia), 25° Alberto Bagnasacco (Atletica Trivero), 26° Andrea Zlle (Torino Road), 27° Carlo Carollo (Gs Zegna), 28° Laxshai Vivekachandran (Gsa Valsesia), 29° Pablo Marino (Pietro Micca), 30° Mattia Carola (Trailrunning), 31° Jonathan Cuccato (Luciani Sport), 32° Lucia Cozzi (Atletica Oratorio).