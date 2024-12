Biella Rugby, dominio con Milano con sei mete a favore

Sei mete e bonus compongono il bottino pieno conquistato da Biella nell’anticipo dell’ottava giornata di campionato. Un brillante 43-22 ottenuto contro Rugby Milano sotto gli occhi dei tantissimi simpatizzanti biellesi che, come sempre, hanno assiepato la tribuna e sostenuto a gran voce i ragazzi sul campo.

Calcio d’inizio per Milano e pochi attimi di avanzamento avversario, poi Biella trova la metà campo opposta più interessante e ci si stabilisce per buona parte del tempo dimostrando una grande armonia di squadra e mettendo in scena giocate interessanti e ben riuscite.

Prima marcatura di Ghelli al 6’ trasformata da Price. Il gioco non si allontana e l’inglese ha l’occasione di mettere al piede altri tre punti al 10’. L’unica volta in cui Milano si trova in attacco rimedia una punizione che frutta gli unici tre punti allo score al parziale. Le percentuali di possesso e territorio marcano gialloverde per i primi quaranta minuti. Gran finale con tre marcature consecutive al limite dello scadere: il raddoppio di Ghelli, non trasformato, poi Gilligan trova un buco nella difesa rossonera subito dopo un calcio dal fondo intercettato da Nastaro ed in fine Bautista Ledesma che conclude al centro dei pali per il punteggio parziale di 29-3 e bonus assicurato.

La ripresa inizia in favore di Biella, pericoloso, ma sprecone in prima battuta. Si fa perdonare al 49’ con la classica touche con drive avanzante e finale di Lipera che conquista i cinque punti da sommare ai due della trasformazione di Price. Al 52’ Milano oltrepassa la metà campo e due minuti più tardi lascia la zampata segnando la prima meta della giornata. Biella ci riprova: touche e drive che questa volta non si forma, l’ovale è saldo nelle mani di Scatigna che segna il 41-10 che diventerà il 43 definitivo dopo l’intervento preciso di Price. Il finale è rossonero che approfitta della superiorità numerica provocata da due gialli ai biellesi Scatigna e Panigoni. Segna e non trasforma al 71’, punteggio pieno al 76’.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Abbiamo giocato bene, anche se all’inizio Milano è partito fortissimo sui placcaggi. Noi abbiamo proseguito sulla nostra strada e abbiamo creato tanto, concretizzato abbastanza, anche se potevamo fare di più, ma complessivamente abbiamo giocato una buona partita. La cosa che oggi è venuta meglio è stato il gioco alla mano, c’era un’ottima sintonia tra i ragazzi. Stiamo andando molto bene sul gioco collettivo e stiamo raccogliendo vittorie, a parte Padova, siamo doppiamente contenti. Player of the match di oggi, per me e Carlo è Teo Morel: gli avevamo dato il focus di essere un po’ più forte sull’uno contro uno e oggi ha battuto spesso e volentieri l’avversario e placcato tanto in maniera efficace. Sta lavorando bene sul posizionamento in campo e oggi si è visto, se lo merita. Buono l’esordio del biellesissimo Zavallone, sta lavorando bene da mesi e oggi ha avuto la sua occasione di cimentarsi con la prima squadra dimostrandosi all’altezza. Ringrazio tutti coloro che anche oggi sono venuti al campo, un calore incredibile che ci spinge sempre e ci aiuta a dare il meglio”.

Biella Rugby v Rugby Milano 43-22 (29-3)

Marcatori: p.t. 6’ m. Ghelli tr. Price (7-0), 10’ c.p. Price (10-0), 16’ c.p. Columba (10-3), 31’ m. Ghelli n.t., 35’ m. Gilligan tr. Price (22-3), 29’ m. B. Ledesma tr. Price (29-3). s.t. 49’ m. Lipera tr. Price (36-3), 53’ m. Conti tr. Columba (36-10), 57’ m. Scatigna tr. Price (43-10), 71’ m. Coppola n.t. (43-15), 76’ m. Columba tr. Columba (43-22)

Biella Rugby: Ghelli; Morel, Travaglini, Gilligan, Nastaro (54’ Braga); Price, Loro (59’ Ventresca); Vezzoli (cap.) (59’ F. Righi), M. Righi (46’ Mondin), J.B. Ledesma; De Biaggio, Perez Caffe (46’ Panaro); Lipera (54’ Vecchia), Scatigna (78’ Zavallone), De Lise (61’ Panigoni). All. Alberto Benettin

Rugby Milano: Gorietti; Battegazzore, Trentani (63’ Vinciguerra), Delcarro (41’ Conti), Fumagalli; Columba, Krsul (41’ Tecchio); Innocenti, Sbalchero (cap.); Coppola; Kawau, Volpi (49’ Volpi); Boggero (49’ Betti), Careri, Fantoni (71’ Triunfo). Non entrati: Antinori e Trentarossi. All. Luca Varriale

Arb.: Riccardo Fagiolo (Roma) AA1 Andrea Origlia (Torino), AA2 Nicola Catafalmo (Torino)

Cartellini: 39’ giallo a Fantoni (Rugby Milano); 66’ giallo a Scatigna (Biella Rugby); 67’ giallo a Panigoni (Biella Rugby).

Calciatori: Price (Biella Rugby) 6/7; Columba (Rugby Milano) 3/4

Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni.

Spettatori circa 500.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5; Rugby Milano 0

Player of the Match: Matteo Morel (Biella Rugby)