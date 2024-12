Cavaglià: "Ginnastica sotto l'albero" si rivela un successo.

Mercoledì 18 dicembre, la Ginnastica Sprint di Cavaglià ha celebrato le festività con l'evento “Ginnastica sotto l'albero”, una lezione a porte aperte dedicata alle allieve e ai loro genitori.

In un'atmosfera natalizia, le giovani ginnaste hanno dimostrato l'impegno e la dedizione che caratterizzano il loro percorso sportivo, esibendosi in esercizi alla trave (alta e bassa), a corpo libero e al trampolino elastico. Le più piccole, invece, hanno affrontato con entusiasmo percorsi ginnici progettati per sviluppare le loro abilità motorie.

Il tecnico H. Dalimon e il suo staff hanno espresso grande soddisfazione per l'evento e colto l'occasione per augurare buone feste a tutte le famiglie presenti. Un momento di sport e condivisione nello spirito natalizio.