Nuovo concerto corale per gli Alpini di Cavaglià aspettando l'Adunata 2025, in programma il 9,10 e 11 maggio. L'appuntamento è alle 21 di sabato 12 aprile, in chiesa parrocchiale, con l'esibizione del Coro Sezionale Alpin dal Rosa e del Coro Monte Mucrone di Biella.

Seguirà un incontro conviviale nei locali della sede delle penne nere.