GAL-Lery - Storie di GAL: un villaggio per raccontare la crescita, le reti e le persone del territorio

Il GAL Montagne Biellesi celebra con un grande evento pubblico la conclusione della programmazione 2014-2022, un lungo percorso ricco di risultati e storie da condividere con il territorio. Domenica 13 aprile 2025, dalle 10 alle 18, il lungolago di Viverone diventerà un luogo di incontro e scambio, una vetrina vivente delle molteplici realtà che hanno contribuito a trasformare e valorizzare il territorio biellese.

GAL-Lery - Storie di GAL non sarà un semplice mercatino, ma un vero e proprio villaggio esperienziale, pensato per raccontare attraverso stand individuali, incontri diretti e momenti narrativi il frutto di quasi un decennio di collaborazioni tra enti pubblici, imprese locali e GAL. Questo evento rappresenta il punto d'arrivo e contemporaneamente un nuovo punto di partenza, un ponte ideale verso la nuova programmazione 2023-2027 che guarda con coraggio e innovazione al futuro. Lungo il suggestivo lago di Viverone, i partecipanti potranno scoprire e apprezzare le storie di imprenditori agricoli, artigiani, operatori turistici e commercianti che hanno beneficiato dei bandi GAL.

Sono più di 140 i progetti finanziati nel corso della programmazione e che hanno beneficato di un sostegno finanziario per avviare nuove attività o sviluppare quelle esistenti. Se si considera anche la programmazione 2007-2013, dalla quale il GAL è diventato attivo sul territorio, sono stati erogati oltre 10 milioni di euro di contributi, che hanno attivato circa 15 milioni di euro di investimenti. Questi interventi hanno migliorato concretamente la qualità della vita nelle aree rurali, creando nuove opportunità di lavoro, modernizzando aziende, recuperando edifici e infrastrutture e arricchendo l'offerta turistica e culturale.

Ma GAL-Lery sarà soprattutto un'occasione per raccontare ciò che non si vede immediatamente: le reti di cooperazione e di filiera nate grazie all'approccio Leader, un metodo che valorizza le specificità locali per creare strategie condivise di sviluppo. Le testimonianze raccolte durante la giornata mostreranno come la sinergia tra persone, idee e risorse abbia reso possibile la nascita di realtà innovative e sostenibili. Gli stand, oltre a proporre prodotti di eccellenza, racconteranno le esperienze personali e imprenditoriali di chi, grazie al GAL, ha trasformato idee in opportunità, sfide in successi. Sarà possibile ascoltare direttamente dagli operatori locali le loro storie di passione, impegno e resilienza, che rappresentano l'essenza autentica del territorio biellese.

Il GAL Montagne Biellesi, ora, guarda già avanti con la nuova programmazione 2023-2027, con l’obiettivo di essere sempre più un'agenzia moderna ed efficiente per lo sviluppo locale. Innovazione, sostenibilità e inclusione saranno le parole chiave per affrontare le sfide future, con progetti e iniziative che coinvolgeranno sempre più il territorio e le sue comunità. GAL-Lery sarà anche un momento per presentare questa visione, condividere con la cittadinanza le linee guida future e raccogliere spunti per rendere l’azione del GAL ancora più efficace e vicina alle reali esigenze della comunità. In caso di maltempo l’evento si svolgerà domenica 27 aprile.