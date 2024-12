Tempo di esami per Dragon's Karate

Leinì questa volta è teatro di scena non per una gara di karate, ma per gli esami di passaggio di dan per le cinture nere.

Il Maestro Palma Arpone della palestra Dragon's Karate di Vigliano Biellese ha accompagnato Nicola Bellan e Francesco Perino a sostenere la prova, dopo essersi intensamente allenati per tagliare questo traguardo.

Non ci sono dubbi per la commissione regionale presente, a riconoscere al giovane Francesco la cintua nera 1° dan, e promuovere al grado di 3° dan Nicola, che dimostra di essere un karateca che va al di là della cintura nera!

Il Maestro si congratula per l'obiettivo raggiunto con gli atleti, salgono così a 128 le cinture nere formate dal Maestro!