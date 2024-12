TESSERA ACI, la serenità si muove con te, tantissimi servizi e assistenza medico sempre pronta

I soci dell’Automobile Club di Biella, ottengono una rete di servizi che spaziano dalla tutela legale all’assistenza sanitaria, passando per il supporto tecnico e logistico in situazioni emergenziali o nella quotidianità.

Aci, Automobile Club Italiano è tra le prime associazioni automobilistiche d’Italia ed è anche tra i primi a fornire servizi agli automobilisti, diventando un vero e proprio punto di riferimento. Negli anni i servizi sono cresciuti, arrivando ad offrire vere e proprie coperture, spaziando dall’automobilista alla famiglia, con un risultato di rilievo ed uno slogan che interpreta i vari servizi:

‘La serenità si muove con te!’

All’ ACI Biella tutte le informazioni sulle 3 diverse tessere:

ACI Gold Premium, ACI Sistema e ACI Club.

Ognuna offre vantaggi esclusivi per affrontare ogni imprevisto, in viaggio e nella vita quotidiana. Un prezzo irrisorio se comparato ai vantaggi per se stessi e per i propri familiari, per la salute e per il portafoglio.

ACI Gold Premium, la tessera di punta, è un vero e proprio “salvagente” per chi cerca il massimo in termini di assistenza. Tra i servizi inclusi spiccano l’assistenza sanitaria avanzata “Medico pronto” con video consulti e interventi domiciliari (inclusi pediatra e cardiologo). Rimborso spese mediche e farmaceutiche, assistenza ai minori e autista a disposizione. Soccorso stradale e assistenza tecnica su strada e nella propria abitazione e la “Tutela legale plus”.

Per chi vuole un servizio completo ma a un prezzo ridotto, ACI Sistema offre una copertura efficace: soccorso stradale illimitato e due interventi a veicoli non propri, auto sostitutiva in caso di guasto o furto e tutela legale. Molti vantaggi ma su una gamma meno estesa, per fronteggiare emergenze o guasti occasionali.

Infine, per chi desidera un servizio essenziale, ACI Club garantisce un intervento di soccorso stradale annuo, copertura legale fino a 10mila euro e l’accesso a sconti esclusivi per fronteggiare le emergenze, in tranquillità.

ACI Biella offre servizi di qualità a prezzi accessibili: garanzie indispensabili per chiunque desideri viaggiare in sicurezza e senza preoccupazioni.

Nel corso dei decenni, ACI Biella ha ampliato la sua missione, affiancando all'organizzazione di competizioni automobilistiche un impegno costante nella promozione della sicurezza stradale e nell'offerta di servizi dedicati agli automobilisti. Oggi, con oltre tremila soci nella provincia, l'ente è un pilastro della comunità locale, offrendo assistenza, consulenza e numerosi vantaggi ai propri iscritti.

Per ulteriori info clicca qui