"In relazione alla notizia pubblicata nella giornata di ieri lunedì 16 dicembre in merito a un incidente avvenuto in Valdilana, il conducente che sarebbe stato stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza ha rilasciato una propria dichiarazione: "Contrariamente alla notizia apparsa, dichiaro di essermi sottoposto all'alcool test e di non essermi rifiutato"."