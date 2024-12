Gaglianico: Tutti di corsa per Telethon! - Foto e video newsbiella

Giornata di sport e solidarietà a Gaglianico dove si è tenuta, nella giornata di oggi, la 23° edizione di “Un kilometro per Telethon”, evento podistico non competitivo volto a raccogliere fondi per promuovere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Quest’anno la location è stata trasferita al cortile degli Alpini “LA CORT D’L NOTU” in Via Marconi 23 e ha ospitato, oltre alla corsa, numerosi stand di associazioni locali.

Il tradizionale evento organizzato dal Comune e dall’Associazione A.S Gaglianico 1979 ha visto la partecipazione delle seguenti associazioni e gruppi: Alpini di Gaglianico, Mercatino delle Stelle – Associazione Gaglianico Tempo Libero, stand Casa Telethon del Comitato di Gaglianico, Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cossato con "Pompieropoli", Carabinieri Forestali di Biella, Croce Rossa Italiana con il trucca bimbi – Comitati di Cossato e Vercelli, Corpo Volontari Antincendi Boschivi – Squadra Biella Orso, Moto club Maurizio Cattai, Gaglianico Volley School, Atletica Gaglianico, Biella Next Basket, Istituto Comprensivo di Gaglianico, Comitato di San Pietro, Volontari del Comune – ODV.

La giornata ha avuto inizio alle ore 10.00 mentre dalle ore 12.00 il gruppo ANA di Gaglianico ha distribuito la polenta concia da asporto. Le iscrizioni per “23° Un kilometro per Telethon” si sono poi aperte alle ore 13.30 e hanno contato l’adesione di 65 partecipanti tra cui i membri del gruppo “Tapa Run”e della società sportiva “La Vetta Running.”

A dare il via alla corsa il sindaco Paolo Maggia e il presidente dell’Associazione A.S Gaglianico - 1974 Alberto Cappio alle ore 14.30. Al termine della corsa, ad attendere i partecipanti, bevande calde e dolci offerti dalla Pro Loco di Gaglianico.

A concludere la giornata la partita di calcio al Campo Gloria con la US Gaglianico Calcio.