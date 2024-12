"Chi ha sfasciato la mia auto?" L'appello di una lettrice per trovare il responsabile

"Ieri sera, 13 dicembre, dalle ore 17,40 alle ore 19,15, la mia auto, una 500 grigia era parcheggiata in via Sabadell a Biella (traversa di via Dante) poco più giù del locale Exoticus. Stamattina mi sono trovata l'auto distrutta.

Aiutatemi a trovare il proprietario, che non ha ovviamente lasciato nessun biglietto, per favore. Se è stato un incidente posso anche capirlo, capita, ma non va bene poi non farsi vivi!