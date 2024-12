Adunata Alpina a Biella, incontro con l'assessore regionale Gabusi

Continuano gli incontri per definire alcuni aspetti organizzativi legati all’Adunata Nazionale Alpini del prossimo mese di maggio. Presso il Palazzo della Regione, a Torino, il Presidente dell’Ana Biella Marco Fulcheri e una delegazione ha incontrato l’assessore alla Protezione Civile e ai Trasporti Marco Gabusi.

Un'occasione di confronto utile a cui verrà dato corso nelle prossime settimane sia per i collegamenti ferroviari, potenziati per l’occasione, sia per tutti gli altri aspetti organizzativi. “Ringraziamo l’Assessore Gabusi per l’ascolto e la condivisione – conferma Andrea Antoniotti dell’AA2025srl – utili per lavorare al meglio per l’evento e per arrivare preparati all’Adunata”.