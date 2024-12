Open Day della Scuola Primaria di Strona: presentate tutte le iniziative.

La Scuola Primaria di Strona, parte dell'Istituto Comprensivo Valdilana-Pettinengo, apre le porte ai genitori e ai futuri alunni. In programma per lunedì 9 dicembre l’atteso Open Day, dalle ore 16:30 alle 18:00. Un evento ricco di spunti, durante il quale sarà possibile immergersi nella realtà educativa della scuola e scoprire una vasta gamma di progetti didattici e formativi pensati per accompagnare i più piccoli nel loro percorso di crescita.

Natura, sport e creatività: la scuola si distingue per una proposta educativa variegata e innovativa, in cui l'apprendimento si intreccia con attività pratiche e stimolanti. Tra i progetti presentati, spiccano le iniziative legate all'educazione ambientale come “Il Bosco Animato”, un'esperienza immersiva che permette ai bambini di esplorare la natura, sviluppando rispetto e consapevolezza ecologica. Non mancano progetti creativi come “Le magie dell'orto”, in cui i piccoli coltivatori imparano a prendersi cura delle piante, sviluppando un senso di responsabilità.

Movimento, sport e benessere: l'attenzione allo sviluppo motorio e alla salute rientra nell’attività “Scuola Attiva Kids”, che promuove l'educazione fisica e sportiva in collaborazione con le federazioni sportive nazionali. Il programma dedicato alla piscina di Cascina Oremo è pensato per rafforzare le competenze acquatiche e motorie dei bambini. Queste attività sono supportate da una nuova struttura: un campetto polivalente esterno che la scuola metterà presto a disposizione.

Educazione civica ed affettiva: la scuola offre percorsi di Educazione Civica, mirati a insegnare ai bambini la convivenza civile e il valore dell'aiuto reciproco. Inoltre, il “Progetto affettività e sessualità”, accompagnerà i giovani studenti nel percorso di crescita consapevole.

Lingue, musica e arte: la formazione linguistica è garantita dal progetto “Inglese Madrelingua”, che offre un approccio diretto e pratico alla lingua straniera. Parallelamente, la creatività trova spazio grazie a “Muse alla lavagna”, un laboratorio di espressione musicale e artistica che stimola i bambini ad esplorare nuove forme comunicative. Durante l'Open Day i genitori avranno l'opportunità di conoscere da vicino queste e altre proposte della scuola, come il “Progetto Coop” dedicato all'educazione alimentare, le attività di igiene orale e l'animazione alla lettura.

I ragazzi saranno stimolati grazie alle attività in biblioteca e le visite scolastiche gli forniranno l’opportunità per affacciarsi al di fuori del proprio contesto. L’appuntamento del 9 dicembre sarà l’occasione per confrontarsi con gli insegnanti e offrire ai bambini un’esperienza completa e coinvolgente: un invito che la Scuola Primaria di Strona si rivolge a tutti coloro che vogliono garantire ai propri figli una formazione ricca di stimoli e valori.