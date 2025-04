Il desiderio di essere felice, nuovo incontro di Quaresima al Santuario di Oropa

Venerdì 4 aprile, alle 21, il Santuario di Oropa ospiterà il terzo incontro di Quaresima in diretta streaming con la partecipazione di Anna Polini e sua figlia Elisa. L'evento dal titolo "Il desiderio di essere felice" sarà trasmesso sul canale YouTube di Oropa e offrirà la possibilità di ascoltare una testimonianza toccante e profonda.

Anna Polini condividerà il percorso di vita vissuto accanto a sua figlia Elisa, una giovane donna disabile che ha saputo affrontare ogni sfida con una determinazione straordinaria. Pur comunicando solo attraverso un ginocchio e necessitando di assistenza continua, Elisa ha dimostrato che il desiderio di essere felice può superare qualsiasi ostacolo. Il suo sogno di frequentare il liceo linguistico e laurearsi in Lingue è diventato realtà, grazie alla sua forza di volontà e alla certezza di essere amata.

Nel racconto di Anna emergono momenti di difficoltà, ma anche di profonda gratitudine. Attraverso la sua esperienza, testimonierà come le cose più belle della vita siano spesso gratuite e impreviste, e che la vera libertà nasce dal riconoscere il valore della realtà, anche nelle sue sfide più dure. L'incontro sarà un’occasione per riflettere sul significato della comunità, sul ruolo della fede nel sostenere il cammino quotidiano e sul modo in cui la realtà, se accolta con apertura, può rivelarsi un dono inaspettato.