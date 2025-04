"Feminas": Su Nuraghe celebra la Festa della Donna tra mimose, musica e tradizione

Sabato 8 marzo 2025, il Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe" di Biella ha ospitato la tradizionale "Festa della Donna", momento caratterizzato dall'omaggio floreale della mimosa a tutte le partecipanti. Questo fiore, originario dell'Oceania e introdotto in Europa a metà del XIX secolo, è divenuto, nel 1946, simbolo della ricorrenza grazie all'iniziativa di Teresa Mattei, Teresa Noce e Rita Montagnana dell'Unione Donne Italiane. Scelsero la mimosa per la sua diffusione nelle campagne italiane e per la fioritura precoce, che ben si adatta ai climi temperati delle nostre regioni.

La serata, allietata dalla musica di Luca Bizzarri, ha visto la condivisione di una grande torta dedicata alle "Feminas de Su Nuraghe". Il dolce, decorato con lo stemma della Sardegna, è stato realizzato da Giuseppe Nevolo della pasticceria "Vida Loca" di Mongrando.

L'evento, che ha celebrato l'incontro armonioso tra uomini e donne, sottolineando l'importanza della condivisione e dell'amicizia, si è concluso con la distribuzione di fiori e con musica dedicata al mondo femminile: il tutto accompagnato da una fetta di torta per i presenti