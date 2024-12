Rhythmic School , Carlo Vineis rieletto presidente

Nei giorni scorsi si è tenuta l’ assemblea elettiva della Rhythmic School per il quadriennio 2025 – 2028, presso il palazzetto dello sport di Candelo, sede operativa e “casa” delle RSgirls.

L’assemblea elettiva, presieduta da Carlo Guglielminotti Bianco, ha visto la partecipazione di un cospicuo numero di associati chiamati ad eleggere le diverse cariche societarie. Prima il presidente e poi la squadra che compone il consiglio direttivo.

L’assemblea ha eletto, con voto unanime, presidente Carlo Vineis, già investito di tale incarico dalla costituzione della società candelese. Mentre a formare la squadra che compone il consiglio direttivo sono stati eletti: Andrea Bocci, Matteo Chieppa, Enrico Sapino e Valeria Zanelli.

Il presidente eletto, ringraziando gli associati per la fiducia ricevuta, ha sorpreso i convenuti annunciando che sarebbe sua volontà, per garantire un ricambio generazionale e dare, se possibile, maggiore stabilità e futuro all’associazione, di accettare l’incarico solo fino al termine del 2025.

Gestendo fin da subito e per i prossimi 12 mesi in modo collegiale e compartecipato ogni aspetto dell’associazione con il consiglio direttivo, con l’obiettivo di formare una persona che fra un anno abbia tutte le conoscenze per poter assumere la carica di presidente e possa condurre con successo la Rhythmic School nel corso dei prossimi anni.