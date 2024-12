Bonprix TeamVolley, ancora a Milano contro una grande ex

Il Bonprix TeamVolley cercherà di lavorare sulla continuità, sabato alle 20.30 al Centro “Puecher” di Milano. L’avversaria della nona giornata è Mtv Guffanti Group, che affianca lo stesso TeamVolley (e le altre meneghine del Viscontini) al quinto posto in classifica di Serie B2 nazionale. Tra i ranghi avversari, c’è la “nostra” Ginevra Levis.

Il commento del vice-allenatore Paolo Salussolia: «È l'ennesima gara da prendere con le molle, per mille motivi. Lo scorso anno contro Mtv in entrambe le occasioni siamo andati al quinto set. Loro hanno mantenuto due punti-cardine come la centrale D'Alessandro, realizzatrice potente e di rilievo, e la banda Scola, capitana, trascinatrice e giocatrice di equilibrio, lo scorso anno assente a lungo per infortunio. Intorno a loro qualche conferma, qualche volto nuovo, qualche vecchia conoscenza come la centrale Fantino, che male ci ha fatto nei suoi trascorsi torinesi al Lingotto, e Ginevra Levis, che non ha bisogno di presentazioni. Arrivano dalla pesantissima vittoria di Alba, che pur essendo in mezzo a una transizione inaspettata è comunque un campo estremamente difficile da espugnare. Rispetto a sabato l'asse del gioco si sposterà da centro-opposto a centro-ala: serviranno ancora pazienza e lucidità nel capitalizzare le occasioni che si presenteranno, senza forzature inopinate. Il non plus ultra sarebbe mantenere l'efficacia di cambio-palla delle ultime gare, limando qualche errore gratuito in battuta e break-point, in modo da essere competitivi costantemente in entrambe le fasi».

Aggiunge il libero Sara Fizzotti: «Come ogni sabato dall’inizio del campionato, noi cerchiamo di arrivare alla partita pronte. Sicuramente, l’obiettivo di squadra è sempre quello di fare punti. Non abbiamo pressione, ma siamo consapevoli di una certa differenza di rendimento che persiste nel nostro gioco. Ce la metteremo tutta per uscire da questa situazione troppo altalenante, lavorando sempre di più in palestra sui nostri punti di forza e soprattutto su quelli deboli. Siamo in un momento positivo: la squadra gira abbastanza bene, nonostante qualche assenza. Quindi mi auguro che tutto questo possa portarci ad una buona prestazione a Milano».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

SERIE B2

Sabato 7/12, ore 20.30.

Centro “Puecher” di Milano

Milano Team Volley Guffanti Group – BONPRIX TEAMVOLLEY UNDER18

Eccellenza

Sabato 7/12, ore 18.

Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Pavic Romagnano

Domenica 8/12, ore 11.

Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Igor Volley Trecate

UNDER16

Domenica 8/12, ore 15.

Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Az Disinfestazioni S2M Volley Vercelli

UNDER13

Sabato 7/12, ore 14.

Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Volley Crescentino