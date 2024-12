Gaglianico, al Via il “Giocattolo sospeso” per i bimbi bisognosi

Torna il Giocattolo Sospeso, l'iniziativa di solidarietà del comune di Gaglianico per donare giocattoli o materiale di cancelleria ai bambini ed alle bambine che vivono un momento di difficoltà. Grazie alla disponibilità dei negozianti che hanno aderito all'iniziativa. Chiunque lo vorrà potrà donare un giocattolo o materiale didattico e lasciarlo ‘sospeso’: verrà ritirato e consegnato ai destinatari tramite il coordinamento del Comune.

Il Giocattolo sospeso è un’iniziativa solidale promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali guidata da Alma Memic: “Sono felice di promuovere una buona pratica di solidarietà: non il caffè sospeso come l'antica tradizione partenopea ma cancelleria e giocattoli nuovi per i nostri bambini più bisognosi; sono altresì felice di migliorare questo importante progetto del 'Giocattolo sospeso' favorendo la consegna dei doni nelle strutture comunali strutture dove ogni giorno i bambini vengono accolti e educati al gioco. Il gioco è un diritto fondamentale, un diritto di tutti. Sono certo che i miei concittadini più fortunati mi stupiranno in generosità”.

Ecco il commento del sindaco Paolo Maggia: “Iniziative come queste assumono un’importanza maggiore rispetto al passato. Il numero di famiglie in difficoltà è purtroppo sempre in aumento ed anche un gesto semplice come un regalo di Natale può accendere un sorriso in più e donare un momento di serenità ai bambini e ai ragazzi che vivono situazioni difficili".