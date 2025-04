Biella, nuova zona a disco orario in via Rigola

Un’ordinanza comunale ha istituito una zona a disco orario di un’ora in via Rigola, nel tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e strada Marghero, sul lato Nord della carreggiata.

La regolamentazione sarà in vigore dalle 8:00 alle 20:00 nei giorni feriali.

La decisione nasce dall’esigenza di favorire il ricambio delle soste nelle vicinanze delle attività commerciali, garantendo così una maggiore disponibilità di parcheggi per residenti e clienti.