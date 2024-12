(foto dalla pagina Facebook di Insieme per Mongrando Michele Teagno Sindaco)

Proseguono a Mongrando gli interventi di manutenzione e riqualificazione. Nei giorni scorsi, è stata rimossa una delle piante nella piazza del Municipio.

“Era stata dichiarata ammalorata da tempo ed era un pericolo per le persone in transito e le auto in sosta – spiega il sindaco Michele Teagno sui canali social del Comune - Nel pomeriggio la ditta esecutrice dell'intervento ha completato anche il ripristino della pavimentazione dove la pianta era radicata”.