Ginnastica Biella alle Finali Nazionali

Ultimo impegno a Riccione, sabato 30 novembre, per la Squadra di Ginnastica Biella Gold 2 nelle Finali Nazionali di categoria. Matilde Goria, Rachele Grazioli, Matilde Lancellotti, Viola Piva e Adele Blotto hanno gareggiato forse con un poco di agitazione. Potevano certamente fare meglio, ma era anche la loro prima partecipazione ad una finale nazionale e quindi occorre fare a loro i complimenti comunque.

Ora le giovani atlete avranno un attimo di tempo per pensare e rivedere gli allenamenti in vista della prossima stagione. Il 2025 e le gare individuali sono alle porte! La società ringrazia per l’impegno, le famiglie per il supporto nella trasferta e la Tecnica Irina Sitnikova per la sua costante presenza su ogni campo gara!