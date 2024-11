Rally & Co, gli equipaggi corrono in Toscana.

Appuntamento in Toscana nel weekend in arrivo per 2 equipaggi della scuderia Rally & co impegnati nel rally del Brunello, gara su fondo sterrato con partenza ed arrivo dalla splendida Montalcino in provincia di Siena, dopo aver percorso 10 prove speciali per un totale di 104 km cronometrati. Con il numero 126 sulla consueta Opel corsa gsi al via l’inedita coppia formata da Alessandro Bottazzi ed Alyssa Anziliero che cercheranno di vincere la classe 1600 nel raggruppamento j2 e di ben figurare in classifica assoluta. Sulla simpatica e nostalgica Fiat 500 Giannini 650 con il numero 162 partiranno Carmelo Cappello e Paulo Denegri , sicuramente le mascotte della manifestazione visto il tifo che accompagna sempre le apparizioni della vettura che motorizzò l’Italia.

Nel Pavia Rally Circuit, che si svolgerà sul Motodromo a Castelletto di Branduzzo, presente il navigatore della scuderia laniera Giuliano Santi che navigherà Paolo Drago su di una Renault clio super 1.600, in una gara tutta all’interno del circuito Pavese.