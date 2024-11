Cossato, prosegue il trasloco degli uffici in piazza Tempia: ecco quelli coinvolti (foto di repertorio)

Proseguono le operazioni di trasferimento degli uffici comunali di Cossato nei nuovi locali di piazza Tempia. Come comunicato dal Comune, hanno avuto inizio nella giornata di ieri, 29 novembre: nello specifico, troveranno nuova sistemazione i servizi di Edilizia Privata, Ambiente, Commercio e SUAP.

“Le operazioni di trasloco comporteranno inevitabilmente l'interruzione delle attività nella giornata di lunedì 2 dicembre, confidando di riprendere l'operatività nella giornata di martedì – scrivono dall'amministrazione comunale - Inoltre, le mail inviate a tali uffici dopo la giornata di giovedì 28 novembre saranno gestite non prima di martedì 3 dicembre. Infine, nel giorno sopra indicati potranno essere garantiti esclusivamente servizi ed interventi urgenti ed indifferibili. L'interruzione delle attività non interesserà gli uffici Lavori Pubblici, Manutenzioni, Viabilità, Cimiteri e Protezione Civile, il cui trasferimento è previsto in data successiva”.