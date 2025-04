Calcio, stretta partnership tra Fulgor Valdengo e Academy Torino

Un nuovo orizzonte si apre su Valdengo e Chiavazza. Le società Fulgor Valdengo Chiavazzese e Torino F.C. hanno stretto una partnership che accoglie la società blucremisi nel progetto delle Academy granata.

Da qualche mese si erano creati i presupposti per poter firmare questo nuovo accordo: detto, fatto. Attraverso le sedute di allenamenti, trascorse agli ordini e sotto gli attenti sguardi dei tecnici Gianluca Cabella (Direttore Torino Academy) e Giovanni Zichella (UEFA PRO), si ha avuto modo di mettere in risalto il lavoro settimanale che si riserva ai piccoli campioni. Le parole del presidente blucremisi, Gianni Fregonese, non possono che essere di grande soddisfazione: «Tutti i risultati che stiamo ottenendo con il Settore Giovanile ci hanno dato modo di avere maggiore visibilità nel contesto nazionale. Per questo, in primis ringrazio tutto lo staff tecnico e chi lavora quotidianamente per migliorare ogni aspetto della società. Il Torino FC si è palesato e ci ha proposto questa iniziativa, un’opportunità a cui abbiamo aderito subito; è un’importante occasione per aumentare la qualità che stiamo proponendo nel nostro territorio. Abbiamo delle strutture di alta qualità, come lo stadio Furno Marchese di Valdengo ed il sintetico di Chiavazza, che ci permettono di svolgere nel miglior modo e con regolarità l’attività sportiva».

Certamente una chance da sfruttare, questa, per far crescere la società nel suo valore generale. Parlando dell’Attività di Base, sarà protagonista di quattro appuntamenti stagionali con i suddetti tecnici granata presenti ai nostri allenamenti per poter osservare e dettare le linee guida ai fini dell’apprendimento didattico-sportivo dei ragazzi. Inoltre, il metodo di raccolta e analisi dati utilizzato, sarà di grande supporto. Ultimo aspetto, ma non meno importante, si creano i presupposti per incontrare le formazioni granata in occasione di specifici test-match.

Sulle tematiche appena citate, commenta così il Responsabile dell’Attività di Base blucremisi Luca Berteletti: «È innegabile la soddisfazione che ci accompagna per aver messo a punto questo nuovo accordo. Iniziamo a giugno con due settimane di camp estivo, 10-14 giugno e 16-20 giugno, distribuiti allo stadio di Valdengo e al centro sportivo “La Capannina” di Quaregna Cerreto. La seconda settimana prevede anche un appuntamento sul sintetico di Chiavazza dedicato all’Agonistica».