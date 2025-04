Quaregna Cerreto, situazione sotto controllo VIDEO

Per il momento anche il Rio Miola, il Quargnasca e il Chiebbia a Quaregna Cerreto sono sotto controllo.

La situazione è monitorata. Anche il sindaco Katia Giordani ha partecipato ad alcuni sopralluoghi per il paese per verificare pericoli o danni, e per tutta la notte è rimasta in allerta per eventuali problemi.

"Il Rio Miola è stato pulito un mese e mezzo fa e ha retto benissimo - spiega il sindaco Giordani -. E' sempre stato un problema perchè è molto stretto invece ora è perfetto. Il Quargnasca ha ricevuto alla perfezione, fortunatamente è rimasto sotto i tre metri sotto livello di guardia. Sotto controllo anche il Chiebbia che scorre molto vicino alle abitazioni e sotto il ponte della ferrovia, invece è andata bene. Questa mattina il vice sindaco ha effettuato dei sopralluoghi con l'assessore e il cantoniere e hanno pulito i tombini. Per ora direi quindi che non ci sono stati problemi rilevanti"

E' stato chiuso il micronido e lo resterà anche domani per precauzione perchè si trova vicino al Quargnasca.