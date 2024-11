ATAP, venerdì 29 sciopero di 8 ore

ATAP avvisa la Clientela che, in seguito all’adesione regionale per integrazione dell’Adesione nazionale dei trasporti allo Sciopero Generale del 29 novembre 2024 per tutti i settori pubblici e privati, proclamato dalle Confederazioni Nazionali Cgil e UIL il giorno 29 novembre 2024 dalle ore 15.00 alle ore 23.00 i servizi di trasporto pubblico locale erogati da ATAP SpA sull’intera rete di competenza (linee autobus urbane ed extraurbane di Biella e Vercelli) non potranno essere garantiti.

Risulteranno garantite le corse avente sviluppo totale o prevalente al di fuori della fascia oraria di sciopero sopra indicata; in ogni caso, si consiglia di verificare l’effettiva garanzia delle corse, consultando gli orari sul sito www.atapspa.it, oppure chiamando il numero verde 800-912716.

La presente ATAP Informa è stata pubblicata in conformità ai modi e ai tempi di pubblicazione previsti dall’art. 8 della deliberazione n.02/13 del 24.12.2002 della Commissione di Garanzia, “Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto locale”.

Si informa che l’ultimo sciopero (8 novembre 2024), cui hanno aderito le organizzazioni sindacali FILT-CGIL e UIL, ha avuto un tasso di adesione pari al 73,37 % del personale.