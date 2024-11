Sei equipaggi della Rally & Co al via de "La grande corsa" FOTO

Sei equipaggi della Rally & Co al via de "La grande corsa"

Ultime gare stagionali per i piloti della scuderia Rally & co che presenta al via de “la grande corsa” , rally storico nonche’ tappa finale del trofeo Memory Fornaca, ben 6 equipaggi al via.

Partenza sabato 23 novembre da Riva di Chieri con la disputa 8 prove speciali e 78 km cronometrati (con la prova Verrua Savoia da 14 km ripetuta 2 volte) questo la tabella di marcia dei concorrenti , capitanati da Luca Delle Coste e Giuliano Santi ,attualmente in testa al trofeo Fornaca , che a bordo della Ford escort rs cercheranno di bissare il successo del 2023 seguiti in classifica al secondo posto da Marco Bertinotti ed Andrea Rondi presenti al via della gara piemontese con la sempre spettacolare Opel manta gte.

Sulla consueta Ford Sierra cosworth rientrano in gara Luca Ferrero e Paolo Ferraris seguiti da Pierluigi Porta e Maurizio Barone al via su ford escort rs dopo la vittoria di classe al rally monti savonesi. Sulla piccola ma grintosa Fiat 127 in pedana Stefano Zublena ed Alberto Costenaro mentre sulla Bmw M3 seguita dal team Chiavenuto partira’ la coppia new entry composta da “Il Valli” e Stefano Cirillo puntera’ ad una posizione di vertice assoluto.