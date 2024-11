ASD Pedale Cossatese, festa sociale per i 40 anni FOTO

L'ASD Pedale Cossatese ha tenuto domenica scorsa, a Mottalciata, l'annuale festa sociale che ha completato quest'anno anche il compimento del quarantesimo anno.

Si è chiusa una stagione agonistica amatoriale molto ricca di risultati raggiunti dai propri tesserati: ben 21 maglie di campionati vinti, nazionali, regionali e provinciali, gran fondo e gare ora ancora in corso di ciclocross. Stimolanti e soddisfacenti gli impegni organizzati, a partire dalle gare in salita biellesi e valsesiane del circuito Stars cup, in sinergia con il Team Valli del Rosa, n 2 cicloturistiche: il giro delle Filande e di Oropa e la Biciclettata libera di Cossato.

“Ancora un grazie a tutti per il sostegno dimostrato, ai comuni di Cossato, Biella, Pollone, Piatto, Campiglia Cervo, Andorno Micca, Tavigliano, Pettinengo, Provincia di Biella, al comitato CsaIn e sua Presidente Regionale Elisa Zoggia. Arrivederci alla prossima stagione sportiva 2025 “ha commentato il presidente Gionni Miscioscia.