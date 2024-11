ASD Valle Elvo: Elena Rinaldo è stata convocata in rappresentativa regionale.

Piena soddisfazione da parte dell'associazione sportiva: "E' un risultato importante per Elena e per tutto lo staff di allenatori e dirigenti che si prodigano per far crescere i nostri ragazzi. I risultati delle varie classifiche sono importanti e determinanti, ma questi risultati che premiano il lavoro svolto dalla società lo sono ancor di più".