Matteo Lometti, dopo Valencia buon test nella mezza maratona di Verona: “Miglior tempo del 2024”

Dopo Valencia, un altro gran bel risultato per Matteo Lometti. Il portacolori della Brancaleone Asti è giunto ieri 12° assoluto (2° di categoria) nella mezza maratona di Verona, con un tempo pari a 1h10'40''.

“È il mio primato stagionale – commenta l'atleta biellese – Sono contento e soddisfatto della prova: assieme al mio allenatore Paolo Vialardi abbiamo preparato al meglio questa gara. Non era in programma ma è stato un buon step per prepararsi al meglio alle prossime sfide in calendario. È stato il miglior tempo dell'anno, a meno di un minuto dal mio personale. L'obiettivo del 2025? Provare a battere il mio record individuale”.