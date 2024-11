Il Comune di Benna e l‘Ordine dei Medici di Biella nell‘ambito del progetto “BIS - Biellese in Salute“ organizzano una serata informativa dal titolo "Cuore e diabete: una relazione pericolosa". L'evento sarà mercoledì 27 novembre ore 20.30 presso locale adiacente all' ambulatorio medico in via Zumaglini, 3.

La serata sarà a cura del Dottor Andrea Cerutti: Cardiologo e del Dottor Franco Travaglino Diabetologo.